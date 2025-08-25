هاكابي يتهم الأمم المتحدة بالفساد ويدعو لكشف "القصة الحقيقية للمجاعة بغزة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اتهم هاكابي المنظمة الدولية بالتقصير، قائلا إن 92% من الطعام الذي يدخل غزة يسرق بدلا من الوصول للمدنيين، وملمحا إلى أن الإعلام الدولي يغفل "القصة الحقيقية" وراء المجاعة.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا عن حدوث مجاعة في قطاع غزة، حيث يواجه نحو 514 ألف شخص، أي حوالي ربع سكان القطاع، ظروف جوع كارثية مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى 641 ألف شخص بحلول نهاية سبتمبر 2025. ووصف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش المجاعة بأنها كارثة من صنع الإنسان، محذرا من أن استمرار الوضع دون اتخاذ إجراءات سيكون دون عقاب.

واعتبرت الأمم المتحدة أن تجويع المدنيين لأغراض عسكرية يشكل جريمة حرب، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جهتها، رفضت إسرائيل هذه التصريحات، معتبرة أن التقرير "مبني على أكاذيب حماس" وأنه لا توجد مجاعة في غزة. بينما أكدت وكالات الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى نقطة كارثية ويستدعي تحركا عاجلا.