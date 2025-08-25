  1. الرئيسية
تسجيل 11 حالة وفاة جديدة في غزة جراء المجاعة وسوء التغذية

25 أغسطس 2025 - 17:37
رمز الخبر: 1720319
سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الاثنين، إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية بلغ 300 حالة وفاة، من بينهم 117 طفلا.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قد قال أمس الأحد، إن "سكان قطاع غزة يعيشون الجحيم بجميع أشكاله".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": حان الوقت لأن تتوقف حكومة إسرائيل عن ترويج رواية مغايرة، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وأن تتيح للصحافيين الدوليين التغطية المستقلة من داخل غزة".

