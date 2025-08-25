داخلية غزة تحذر من مخططات تهجير السكان وتدعو المواطنين للتشبث بالمكان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت الداخلية أن هذه السياسات "الإجرامية" تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء العمليات العسكرية.

وأشادت الوزارة في بيان رسمي بـ"ثبات وصمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال ومجازره اليومية"، داعية المواطنين والنازحين إلى عدم الاستجابة لمحاولات الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال عبر الإعلام ووسائل الاتصال، والتي تهدف إلى دفع السكان للنزوح القسري نحو وسط وجنوب القطاع.

وأكدت أن "ما يقوم به الاحتلال من عمليات نسف للأحياء السكنية، واستخدام كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار ضد المدنيين، يُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي".

ودعت الوزارة سكان مدينة غزة إلى التمسك بمناطق سكناهم، وإن دعت الحاجة إلى مغادرتها، فليكن ذلك نحو أماكن قريبة فقط يشعرون فيها بالأمان، دون الانجرار خلف ما وصفته بـ"أكاذيب الاحتلال ومزاعمه عن مناطق آمنة".

وشددت على أنه "لا توجد منطقة آمنة في القطاع"، في ظل استمرار استهداف الاحتلال حتى مخيمات النازحين والخيام في المناطق التي يزعم أنها "مناطق إنسانية".

كما جددت مناشدتها للمجتمع الدولي والوسطاء بضرورة "التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، والضغط على الاحتلال لوقف مخططاته التي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه، لا سيما في محافظتي غزة وشمال غزة".