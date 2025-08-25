عزاء الزوار العرب بوفاة رسول الرحمة(ص) وشهادة کریم أهل البيت(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذرف زوار الحرم الرضوي الشریف من العرب، الدموع حزنا على وفاة رسول الرحمة سيدنا محمد المصطفى (ص) واستشهاد الإمام الحسن المجتبى (ع).

وعشية وفاة الرسول الأعظم (ص) واستشهاد کریم أهل البيت (ع) الإمام الحسن المجتبى (ع)، أقيم برنامج عزاء خاص للزوار العرب بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في الحرم الرضوي الشریف، في صحن الغدير.

في هذه المراسم العظیمة والروحانية التي أقيمت بعد صلاتي المغرب والعشاء بإمامة حجة الإسلام والمسلمین السيد جلال الحسيني، قرأ الزوار العرب زیارة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بصوت رادود أهل البيت (ع) عبد النبي الحدادي، وأهدوا ثوابها للإمام المجتبی (ع).

في هذه المراسم، استمع الحضور لقراءة شعرية للشاعر العربي محمد فاطمي من العراق، وقد حلّق بقراءته الشعرية المؤثرة، بقلوب الزوار من سماء الحرم الرضوي إلى جنة البقيع، وجعل الحضور يشعرون وكأنهم ضيوف مضجع کریم أهل البيت (ع).

وكان برنامج اللطم والنعي المفعم بالحماس واللطمیات الحماسیة التي ألقاها الرادود الحسیني المعروف نزار القطري من بين البرامج الأخرى في لیلة وفاة الرسول الأعظم (ص) واستشهاد الإمام الحسن المجتبى (ع) في الحرم الرضوي الشریف.

