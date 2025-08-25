71 شهيدا وجريحا في عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة اليمنية مساء أمس الأحد ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني على محطة تعبئة الوقود ومحطة الكهرباء في حزيز إلى 71 شهيدا وجريحا.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد وإصابة و67 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء في حصيلة شبه نهائية.

وأدانت العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عصر اليوم منشآت مدنية وخدمية، محملة الكيان الصهيوني وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة، وتداعياتها على السلام والأمن في المنطقة.

وكان طيران العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة صنعاء، كما استهدف بعدة غارات محطة كهرباء حزيز جنوبي العاصمة.

