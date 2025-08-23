تونس.. "أسطول الصمود المغاربي" لكسر الحصار عن غزة يعلن افتتاح حملة تبرعات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد "أسطول الصمود المغاربي" في بيان على صفحته بمنصة "فيسبوك"، بأن التبرعات سيتم استغلالها أساسا لشراء السفن وتجهيزها.

وأوضح أن حملة التبرعات ستمتد من الجمعة 22 أغسطس إلى الخميس 4 سبتمبر 2025، مضيفا أن التبرعات تقبل يوميا بمقر حملة الأسطول بتونس العاصمة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

ووضع المشرفون على جمع التبرعات جملة من الشروط لقبولها من بينها أن يكون المتبرع حصرا من المواطنين التونسيين وحاملا لبطاقة هوية وطنية، مؤكدة رفضها قبول التبرع من مجهولين أو قبول صكوك بنكية.

ولشفافية التبرع، ذكر "أسطول الصمود المغاربي" أن عملية التبرع ستجري باشراف محاسب ورجل قانون (عدل تنفيذ) بصفة دورية، مشددا على أن تقديم التبرعات يكون حصرا بمقر حملة الأسطول للشخصين المكلَفين بقبول التبرعات والحاملين لشارة خاصة بالغرض.

ودعا الأسطول المتبرعين إلى الاستظهار بأصل بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر مع ضرورة تسلم وصل تبرع يتضمن الهوية الكاملة ومقدار المبلغ المتبرع به ورقم الهوية المقدمة.

وذكر "أسطول الصمود" أنه في حال تبقي مبالغ مالية بعد استيفاء تغطية مصاريف الأسطول سيتم التبرع بها لصالح مكتب "الأونروا" بقطاع غزة.

وكان أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قد أعلنوا مطلع شهر أغسطس عن انطلاق الاستعدادات اللوجستية للإبحار نحو القطاع على أن يكون الانطلاق من إسبانيا يوم 31 أغسطس 2025 ومن تونس يوم 4 سبتمبر 2025 بمشاركة ناشطين من 45 دولة.