الشيشان.. صندوق أحمد قديروف الخيري يطلق أكبر حملة إنسانية بتاريخه تستهدف حوالي مليون من أهالي غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قام أحمد دودايف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان ووزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام، بالإضافة إلى قائد الفوج الخاص للشرطة باسم أحمد قديروف التابع لوزارة الداخلية الروسية في جمهورية الشيشان، بطل روسيا زاميد تشالايف، بزيارة لمصر للإشراف شخصيا على جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويتولى تنظيم هذه الحملة الصندوق الإقليمي الاجتماعي المسمى باسم بطل روسيا أحمد قديروف.

وفي إطار هذه الحملة، سيحصل على المساعدة حوالي مليون شخص من سكان الأراضي الفلسطينية التي تعاني من ظروف صعبة للغاية.

وتتضمن الشحنات الإنسانية مواد غذائية أساسية وسلعا ضرورية، ومن بين المساعدات التي سيتم تسليمها لسكان قطاع غزة 50,000 حصة من الوجبات الجاهزة، و250 طنا من الأرز، و200 طن من الدقيق، و168 طنا من السكر، و243 طنا من المعكرونة، و500 طن من المياه.

ويعمل صندوق أحمد قديروف الخيري تقليديا على تنفيذ مشاريع في العديد من البلدان والمناطق التي يواجه فيها الناس ظروفا قاسية، ومع ذلك، فإن هذه الحملة في قطاع غزة تُعتبر واحدة من أكبر الحملات في تاريخ الصندوق، مما يُظهر بوضوح استعداد الشعب الشيشاني لتقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون من الفقر والحاجة.

يذكر أن صندوق "أحمد قديروف" الخيري يقدم دعمه للشعب الفلسطيني منذ بداية النزاع، حيث جرى استضافة 38 عائلة فلسطينية في جمهورية الشيشان تضم 216 فردا، وتم توفير المساكن لهم وتوظيفهم، كما يلتحق أطفالهم بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات، ويتلقون كافة أشكال الدعم التي ساعدتهم على الاندماج الكامل في المجتمع، وقد تم إنفاق حوالي 600 مليون روبل على هذه الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، تُنظم فعاليات دعم بشكل دوري في غزة منذ بداية العمليات العسكرية، يجري تنظيم نقل المساعدات الإنسانية، ويتم توزيع الوجبات الساخنة ومياه الشرب يوميا في مناطق مختلفة من القطاع.

كما يُذكَر أنه في فبراير من العام الحالي، قام آدم قديروف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان وأمين مجلس الأمن فيها، والذي يتولى الإشراف الأساسي على جميع المساعدات المقدمة لفلسطين من جمهورية الشيشان، بزيارة إلى مصر أجرى خلالها محادثات مع ممثلين عن الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية، مما أسفر عن التوصل إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم لتنظيم حملات خيرية من جمهورية الشيشان.