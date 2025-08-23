السعودية تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف مجاعة غزة وتندد بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية" ضد المدنيين العزل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نددت الخارجية السعودية بما وصفته بـ"جرائم الإبادة" التي يرتكبها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل.

وفي بيان رسمي أكدت الوزارة أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة أن هذا الصمت الدولي يمثل "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشددت المملكة على أن استمرار الحرب والمجاعة في القطاع يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، لوقف "حرب الإبادة" وكبح الجرائم الممنهجة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى تحرك فوري لإنهاء معاناة المدنيين وضمان حماية القانون الدولي الإنساني.