  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

السعودية تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف مجاعة غزة وتندد بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية" ضد المدنيين العزل

23 أغسطس 2025 - 17:14
رمز الخبر: 1719638
السعودية تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف مجاعة غزة وتندد بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية" ضد المدنيين العزل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة إزاء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي أعلن رسميا وقوع حالة مجاعة في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نددت الخارجية السعودية بما وصفته بـ"جرائم الإبادة" التي يرتكبها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل.

وفي بيان رسمي أكدت الوزارة أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة أن هذا الصمت الدولي يمثل "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشددت المملكة على أن استمرار الحرب والمجاعة في القطاع يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، لوقف "حرب الإبادة" وكبح الجرائم الممنهجة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى تحرك فوري لإنهاء معاناة المدنيين وضمان حماية القانون الدولي الإنساني.

تعليقك

You are replying to: .
captcha