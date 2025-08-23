الأردن يدين تصريحات إسرائيلية مؤيدة للاستيطان ويجدد دعوته لوقف الانتهاكات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لتصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي "الاستفزازية والتحريضية"، مشددا على أنها لن تمس بموقف الأردن الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والداعي لوقف جرائم الحرب المرتكبة بحقه.

ولفت إلى أن "هذه التصريحات تعكس عزلة الحكومة الإسرائيلية دوليا، والأزمة العميقة التي تعيشها، والتي تدفع بعض مسؤوليها المتطرفين للترويج لخطاب الكراهية والعنصرية والإقصاء، بما يغذي دوامات الصراع المستمر في المنطقة".

وحذر القضاة من "استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها المهددة للأمن والاستقرار الإقليمي، ومن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وجدد القضاة دعوة المجتمع الدولي لـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية التي تهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

كما دعا إلى "وقف العدوان على غزة ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، إضافة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه".