مشرعون أمريكيون يطالبون إسرائيل بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال أعضاء مجلس الشيوخ، وهم 16 ديموقراطيا والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، في بيان إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل أن حظر المنظمات الإعلامية وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد أعضاء الصحافة هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية قال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم "يحضون وزارة الخارجية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحافيين في غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع".

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي ردا على سؤال بشأن عدم سماح إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول القطاع "سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة لي إذا ذهب الصحافيون" إلى قطاع غزة، مضيفا "هذا أمر خطير جدا على الصحافيين، لكني أتمنى حدوثه".

وأتى تصريح ترامب بعد 4 أيام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 6 صحافيين، في ضربة أثارت غضبا دوليا.

وفي رسالتهم تطرق المشرعون الأمريكيون إلى هذه الضربة، وقالوا: "يبدو أن إسرائيل اعترفت علنا بأنها تستهدف وتقتل الصحافيين الذين يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة"، مستنكرين ما قد يشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وشددت الرسالة على أن "تعزيز حرية الصحافة في العالم، والحفاظ على سلامة الصحافيين، والنهوض بالقانون الدولي، هي أمور ضرورية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز مصالحها وقيمها".