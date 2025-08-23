سقوط صاروخ يمني في فلسطين المحتلة بعد ان تجاوز منظومات صهيونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تطور نوعي، وثقت عدسات المغتصبين الصهاينة لحظة وصول صاروخ يمني متشظٍ إلى فلسطين المحتلة بعد تمكنه من تجاوز كافة المنظومات الدفاعية للعدو.

وأعلن "جيش" العدو الإسرائيلي أنه تم تنفيذ عدة محاولات اعتراض للصاروخ اليمني من قبل أنظمة الدفاع الجوي .

وأضاف أن التقارير لديه تفيد عن سقوط شظايا وسط "البلاد"، موضحا أن الفحوصات الأولية تفيد بأن الصاروخ اليمني "على الأرجح" قد تفكك في الجو، بعد أن كان قد أعلنه تنفيذه محاولات اعتراض للصاروخ اليمني لكنه تحفظ على تأكيد نجاح الاعتراض.

كاميرات المغتصبين من جانبها وثقت لحظة تشظي الصاروخ اليمني إلى عدة صواريخ تساقطت على مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة.

