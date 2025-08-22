تطبيق خطته أمنية خاصة بمراسم شهادة الرسول الأعظم محمد (ص) في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بإشراف الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الأشرف، باشر قسم شؤون حفظ النظام، بتطبيق خطته الأمنية الخاصة بمراسم شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

وفي هذا السياق، صرّح الخادم مصطفى الفتلاوي من قسم شؤون حفظ النظام، للمركز الخبري قائلاً:" بدأ القسم بتطبيق الخطة الخاصة بالزيارة منذ وقت مبكر، وذلك عبر الاستنفار التام لجميع الجهود واستكمال الاستعدادات لاستقبال الزائرين، حيث شملت الخطة تأمين المدينة القديمة والمداخل والمخارج، مع تعزيز انتشار أفراد القسم في محيط الصحن وداخل الحرم الطاهر".

إجراءات ميدانية

وأضاف أنه" شارك بدعم الخطة وتنفيذها أكثر من 1000 متشرف بالخدمة، بالتعاون مع شعبة المتشرفين في العتبة المقدسة ، فضلاً عن متابعة الخطة بمنظومة كاميرات متطوّرة تعمل على مدار الساعة، والعمل على تحديد مسارات خاصة لدخول وخروج مواكب العزاء بدءًا من شارع الإمام زين العابدين ومرورًا بالجهة الشرقية مقابل باب الساعة وانتهاءً بشارع الإمام الصادق (عليه السلام).

أجهزة فحص وخدمات إرشاد

وتابع الفتلاوي، أنه "تم نشر فواصل وقواطع حديدية لفصل أماكن الاستراحة عن مسارات المشي، وفتح جميع المداخل والمخارج بما فيها صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام)، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش بأجهزة فحص إلكترونية متطورة، كما أطلق القسم خدمة إرشاد التائهين عبر نشر مجموعة من الأفراد في الصحن العلوي المطهر ومحيطه وصحن فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وذلك لمساعدة الزائرين وإرشادهم إلى مقاصدهم، فضلًا عن متابعة الحالات الإنسانية الطارئة وحالات الفقدان للأشخاص التي قد ترافق الزيارة".

..................

انتهى / 232