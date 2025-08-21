قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: القوات المسلحة في كامل جاهزيتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: "الحمد لله، القوات المسلحة في كامل جاهزيتها، وتراقب عن كثب أي تحركات للعدو".

وانه اجتمع رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة في البلاد حجة الإسلام بورخاقان مع قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اليوم الأربعاء.

وفي هذا اللقاء، أكرم حجة الإسلام بورخاقان شهداء حرب الاثني عشر يومًا، وخاصةً اللواء رشيد واللواء شادماني، وهنأ بتعيين القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) المركز.

وقال: على الرغم من أن العدو كان يخطط منذ سنوات لتوجيه ضربة قاصمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي بداية هذه الحرب، اعتقد أنه يسعى إلى انهيار نظام الدفاع في البلاد وتدمير الجمهورية الإسلامية في نهاية المطاف من خلال استشهاد عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة والعلماء النوويين والمواطنين العزل، ولكن بفضل القيادة الفريدة للقائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) التي أذهلت العالم، تمكنا من توجيه ضربات قوية للكيان الصهيوني بعد استبدال القادة الجدد. لدرجة أنه رغم التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر، لم يُحققوا أي نجاح عسكري فحسب، بل وقفت الأمة الثاقبة في وجههم أكثر تماسكًا من ذي قبل، ووجهت ضربات ساحقة للمعتدين، مما اضطرهم إلى إعلان وقف إطلاق النار".

وأضاف: مع شكري للقوات المسلحة على صمودها في وجه العدو، فإنني على ثقة بأنه بفضل الإجراءات القيّمة التي اتخذتموها في مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام)، إذا أراد العدو تكرار الخطأ الأول، فسيواجه حتمًا ردًا أشد قسوة من المرحلة الأولى، وحينها سيُصدم ويُذهله قدراتنا الدفاعية.

وفي هذا اللقاء أيضاً، قدم قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، تقديره لحضور رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، وقدم تقريراً عن آخر المستجدات في الوضع الدفاعي للبلاد، وقال: "الحمد لله، القوات المسلحة في جهوزية تامة وتراقب عن كثب أي تحركات للعدو، وإذا أخطأوا في حساباتهم وحاولوا الاعتداء على بلادنا المقدس مرة أخرى، فسوف يواجهون رداً أكثر قسوة".

