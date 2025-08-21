استعدادات مكثفة للشعبة الخدمية النسوية لإحياء ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تُواصل الشعبة الخدمية التابعة لقسم الشؤون النسوية في العتبة العلوية المقدسة استعداداتها المكثفة لاستقبال الزائرات الكريمات في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الوافدات لزيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذ وفّرت مختلف الخدمات الضرورية أثناء تأدية مراسم الزيارة المباركة.

مشاركة أكثر من (300) متشرفة بالخدمة

وأوضحت مسؤولة قسم الشؤون النسوية الخادمة رملة الخزاعي في تصريح للمركز الخبري: "تمّ العمل على تجهيز مجاميع صحية إضافية لتخفيف الزخم، فضلاً عن إسناد الكوادر الخدمية بأكثر من ثلاثمئة متشرفة بالخدمة من مختلف المحافظات، للمشاركة في خدمة الوافدات إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) والمعزيات بذكرى شهادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)".

تجهيز مراكز الإيواء والخدمة

ومن جانبها، بيّنت مسؤولة الشعبة الخدمية النسوية الخادمة مريم عبد زيد: "إنّه تمّ تجهيز نحو خمسة عشر مجموعة صحية كبيرة، وستة مراكز إيواء خاصة بالنساء مجهّزة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير الراحة، مبينةً أنّ أعمال التنظيف تتم باستخدام الآلات الحديثة لضمان جودة الخدمة وعدم إزعاج الزائرات، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز رغم الأعداد الكبيرة، في حين جرى فرش السجاد الفاخر في الأروقة ومراكز الاستراحة بما يليق بعظمة المناسبة الأليمة".

تهيئة مدينة الإمام الرضا (ع) للزائرات

وأضافت قائلةً: "إنّ مدينة الإمام الرضا (عليه السلام) للزائرين قد جرى تهيئتها هي الأخرى لاستقبال الزائرات، إذ تمّ إعداد المجاميع الصحية فيها، فضلاً عن قاعات الاستراحة الكبرى المجهّزة لاستيعاب الأعداد الكبيرة، فيما يستمر العمل فيها على مدار الساعة لتقديم مختلف الخدمات للزائرات الكريمات".

وتأتي هذه الجهود المباركة من قِبَل العتبة العلوية المقدسة انطلاقاً من قدسية الذكرى الأليمة لشهادة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحرصاً على توفير كل سُبُل الراحة للزائرات بما يجسّد معنى الخدمة المشرّفة في رحاب أمير المؤمنين (عليه السلام).

...............

انتهاء / 232