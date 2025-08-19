تسجيلات لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق تحدث ضجة حول العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها التسريبات الصوتية لـ أهارون حاليفا، تناولت الصحف العالمية في الأيام الأخيرة تصريحاته، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب في غزة. وذكرت شبكة CNN في تقرير لها: "تسجيل مسرب يكشف أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق وصف 50,000 حالة وفاة في غزة بأنها 'ضرورية'".

ونقلت الشبكة أيضا الاقتباسات التي قال فيها حاليفا: "مقابل كل شخص واحد في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيًا"، وأنه أضاف: "لا يهم إذا كانوا أطفالا".

كما أوردت الشبكة تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر الماضي، والذي أكد أن سلوك إسرائيل في الحرب "يتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".

ووفقا لـCNN، فإن تصريحات حاليفا تعزز تقرير الأمم المتحدة واتهامات حماس بأن إسرائيل ترتكب الجرائم كسياسة ممنهجة.

كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية تسجيلات حليفا، وجاء في مقال فيها: "وصف حاليفا لحملة القتل الجماعي، بما في ذلك الأطفال، كان وصفا مباشرا بشكل استثنائي للعقاب الجماعي للمدنيين، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي".

علاوة على ذلك، أشارت "الغارديان" إلى أن تصريحات رئيس المخابرات العسكرية السابق تردد أصوات جزء كبير من الإعلام والسياسيين في إسرائيل، حيث ذكرت: "استخدم جزء كبير من أهل القيادة والإعلام في إسرائيل خطاب الإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك وصفهم بأنهم 'حيوانات بشرية'، والقول إنه لا يوجد 'أبرياء' في غزة، والدعوة إلى التدمير الكامل لغزة والتطهير العرقي لها".

ويأتي ذلك بعد أن بثت "القناة 12" العبرية تسجيلات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق التي يتحدث فيها عن أحداث 7 أكتوبر، والتي صرح فيها حول عدد القتلى في غزة قائلا: "حقيقة أن هناك حتى الآن 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة. حسنا، لقد أذللتم، ذبحتم، قتلتم، كل هذا صحيح. الثمن، قلت قبل الحرب... على كل ما حدث في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيا مقابل كل شخص في 7 أكتوبر. لا يهم الآن الأطفال، أنا لا أتحدث بدافع الانتقام، بل أتحدث عن رسالة للأجيال القادمة، لا مفر من ذلك.. هم يحتاجون إلى نكبة من وقت لآخر ليشعروا بالثمن. لا يوجد خيار آخر، في هذا الحي المضطرب"، على حد وصفه.