العتبة العلوية قدمت أكثر من 4 ملايين وجبة ضيافة لزوَّار المولى أمير المؤمنين (ع) في الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف مركز نظم للتخطيط والتطوير في العتبة العلوية المقدسة عن إحصائيته الخاصة بوجبات الضيافة للزائرين الوافدين للتشرف بزيارة مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) من السابع من شهر صفر الخير لغاية العشرين من صفر حيث مراسم إحياء ذكرى الأربعين الأليمة.

وأشارت الإحصائية الى أن مواقع ومنافذ ضيافة الزائرين الـ 17 المُعلَنة قد سجَّلت تقديم 4,293,978 مليون وجبة خلال الفترة المذكورة في تلك المواقع المنتشرة في المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف وفي الشوارع المؤدّية وكذلك على طريق يا حسين في مدخلي محافظة النجف الأشرف الجنوبي والشمالي .

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص العتبة العلوية المقدسة على ضمان توفير بركات المرقد العلوي المطهر للزائرين الوافدين للتشرُّف برحابه الطاهرة قبل توجّههم إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة في هذه المناسبة المليونية.

انتهى / 323