الزائرون الأوزبك في أول زیارة لهم إلى الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع أیام العشرة الأخيرة من شهر صفر، استضافت مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة مجموعة من شيعة أوزبكستان في أول زیارة لهم للحرم الرضوي الشریف وأعدت لهم العدید من البرامج الهامة ومن ضمنها برنامج« زیارة الرضوان» الروحاني.

ونالت مجموعة من شيعة أوزبكستان شرف زيارة حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) لأول مرة، صباح 17 آب 2025

عند وصولهم الحرم الرضوي استقبلهم الخدام بحفاوة بالغة، وبعد قراءة إذن الدخول، دخلوا صحن جوهرشاد، وعبّروا عن إخلاصهم لإمام الرحمة بزيارة الشباک الفولاذي.

بعد ذلك، قرأ حجة الإسلام والمسلمين ساعي بور؛ الممثل السابق للولي الفقیه في شؤون جمهورية أذربيجان، الذي رافق الزوار، زيارة الإمام الرضا (ع) وتحدث عن آداب الزیارة ومعجزات الإمام الرضا(ع).

كما أشاد بمدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة لتنفيذها مشروع «زيارة الرضوان»، مؤكدا: هذه البرامج تعتبر تجربة قيمة ولا تنسى للزوار الذين يزورون الحرم الشریف للمرة الأولی.

بعد ذلك قام الزوار الأوزبك بزيارة معرض «قصة الشمس» في باب الهادي (ع) بالحرم الرضوي وتعرفوا على المرحلة التاريخية لهجرة الإمام الرضا (ع) من المدينة المنورة إلى مرو ونيشابور وحديث «السلسلة الذهبية» الشریف وكيفية استشهاد الإمام (ع).

واختُتم هذا السفر الروحاني بإستضافة الزوار في مضیف الإمام الرضا(ع)، كما تم تقديم الهدايا الثقافية والروحية لهم.

