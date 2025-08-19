عرض أعمال مُختارة من فعالیة «فن التصور المبني على الذكاء الاصطناعي» الدولیة في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، تم عرض الأعمال المختارة من أول حدث دولي بعنوان «فن التصور المبني على الذكاء الاصطناعي»، والذي يركز على نشر المعارف الرضوية، في العتبة الرضوية المقدسة؛ تزامنا مع العشرة الأخيرة من شهر صفر.

أُقيم أول حدث دولي یحمل عنوان «فن التصور المبني على الذكاء الاصطناعي»، مع التركيز على المعارف الرضوية، بجهود مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة وبالتعاون المشترك مع وكالة هدهد ميديا الإعلامية.

وقد استضاف هذا المهرجان فنانين من البحرين والعراق وسوريا ولبنان، بهدف الاستفادة من القدرات الجديدة للتكنولوجيا في الخطاب الثقافي

شملت مواضيع هذا المعرض شخصية السيدة المعصومة (س)، وسیرة الإمام الرضا (ع)، ومفاهيم الإحسان، وعمارة الحرم الرضوي، وتكريم الزائرین، وعشرة الكرامة، وقد تم اختيار 147 من أفضل الأعمال من بين مئات التصاميم المُرسلة إلى الأمانة العامة من الهند وباكستان وسوريا والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران، بعد التقييم الفني والمحتوى.

وقد طُبعت الأعمال المُختارة من هذا المهرجان تزامنا مع أيام العشرة الأخيرة من شهر صفر وعُرضت في رواق دار الرحمة في الحرم الرضوي الشریف.

