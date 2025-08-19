ألفا زائر أربعيني یتنعمون بالهدایا المُقدمة من موكب ميقات الرضا (ع) في الكاظمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنفیذ الدفعة الثانية من توزيع الهدایا المُقدمة من العتبة الرضوية المقدسة في موكب السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) في طبس بمدينة الكاظمية العراقية.

بجهود موكب السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) في طبس، تم توزيع ألفي عُلبة من الشترودل «المعجنات» التي تبرعت بها العتبة الرضویة المقدسة خلال أيام أربعين سید الشهداء(ع) على الزوار والجيران بالقرب من حرم الإمام الجوادين في مدينة الكاظمية بالعراق.

تم وضع هذه المبادرة بمتناول موكب أربعين السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) بهدف خدمة واستقبال الزوار والجيران خلال أيام الزيارة.

الجدیر بالذکر أن هيئة إعادة إعمار العتبات المقدّسة بالتعاون مع العتبة المقدّسة، نظمت موكب أربعين السید الحسين بن موسى الكاظم (ع)؛ ومن الخدمات التي یقدمها، غُرف للخياطة وتصلیح الأحذية والحلاقة وغسیل الملابس، ویقدم خدماته لنحو 50 زائرا يوميًا، كما یوفّر أماكن إقامة لأكثر من ثمان مئة شخص يوميًا، بالقرب من حرم الإمامین الجوادین.

.....................

انتهى / 323