العتبة العلوية تُعلن عن مجمل أعمالها لخدمة زائري الأربعين بما يتعلق بمشروع التلاوة الصحيحة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف دار القرآن الكريم التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة، عن مجمل أعماله لخدمة زائري الأربعين بما يتعلق بمشروع التلاوة الصحيحة لقصار السور وذلك بالتعاون مع اتحاد القرآنيين في العراق والمؤسسات والدور القرآنية الفاعلة ضمن المشروع الوطني العاشر في الزيارة الأربعينية.

وذكر مسؤول دار القرآن الكريم علاء محسن في تصريح للمركز الخبري " انطلق المشروع اعتبارًا من يوم 20 لشهر محرم إلى 20 من شهر صفر الخير برعاية من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وساهم في إنجاحه العديد من الروابط القرآنية المجتمعية في 12 محافظة عراقية ابتداءً من البصرة مروراً بميسان وذي قار، وواسط والمثنى والنجف وكربلاء وبابل والديوانية وبغداد وديالى وصلاح الدين تحديدًا في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون إلى كربلاء المقدسة.

270 محطة قدَّمت خدمات قرآنية

وأضاف محسن " بلغ عدد المحطات القرآنية في المشروع 270 محطة موزعة على مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 1050 أستاذ وأستاذة بواقع 800 أستاذ و250 أستاذة، عملوا على تصحيح التلاوة وتوجيه الزائرين على طريق يا حسين ، وأيضًا إنشاء سبع محطات قرآنية في محيط الصحن العلوي المطهر، ومحطات نسوية في صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، إلى جانب محطات خارجية على طريق النجف – كربلاء عند عمود 95، ومحطة مركزية في الكوفة لخدمة الزائرين الوافدين سيراً على الأقدام ".

300 ألف زائر أفاد من الخدمات القرآنية

وأشار محسن الى استفادة 300 ألف زائر من خدمات تصحيح قصار السور، بواقع نسبة مئوية ، للرجال 67 % وللنساء 33% ، فيما بلغت نسبة القراءة الصحيحة : 70% ، وقد عملت كوادرنا القرآنية على دعم المشروع بتوزيع جملة من المستلزمات للمحطات المساهمة بواقع 260 بوستر ، و1000 باج للمصححين والمصححات ".

بركات المولى أمير المؤمنين (ع) للزائرين القرآنيين

و أضاف :" قدمت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أكثر من 200 ألف هدية للزائرين الذين قرأوا التلاوة الصحيحة، فيما حظي المشروع بإشادة واسعة من الزائرين والمعنيين في الشأن القرآني، لما يقدّمه من خدمة علمية وروحية تسهم في نشر الثقافة القرآنية في أجواء الزيارة المباركة.

