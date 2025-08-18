معركة الإعلام.. إسرائيل تشن هجوما صاعقا على التلفزيون المصري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التلفيزيون المصري يستشهد بمقالات من معاريف مدعيًا أن إسرائيل تخطط لنقل فلسطينيين إلى سيناء، حيث قال الموقغ الإلكتروني للصحيفة العبرية "معاريف أونلاين"، إن عاصفة اندلعت في مصر في برنامج بُث على قناة "TeN TV" وقناتها الرسمية على يوتيوب، حيث كرّس أحد المذيعين المقربين للحكومة المصرية، مونولوجًا طويلًا لمهاجمة معارضي النظام وتقديمهم على أنهم يخدمون إسرائيل.

وأضاف تقرير الصحيفة العبرية إنه لتحقيق هذه الغاية، تم استخدام مقالين نُشرا في صحيفة معاريف - أحدهما لديفيد بن باست والآخر لجاكي هوجي، واستخدمهما كدليل على "خطة إسرائيلية" لتهجير الفلسطينيين من سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

واستشهدت القناة أيضا بمقال بن باست الذي قال فيه إن مصر لا ترى في غزة مشكلةً تحتاج إلى حل، بل وسيلةً استراتيجيةً لإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبحسب قوله، فإن دور غزة هو استنزاف إسرائيل واستغلال افتقارها إلى العمق الاستراتيجي.

كما أشار الكاتب الإسرائيلي إلى الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء، مشيرًا إلى أنه على الرغم من قيود اتفاقية السلام، دخلت مصر شبه الجزيرة بأسلحة ثقيلة ودبابات وأنظمة مضادة للطائرات.

وقات معاريف إن القناة قالت أن "الخونة والإخوان المسلمين الذين هاجموا سفارة مصر في قلب تل أبيب وفي سوريا يخدمون إسرائيل خدمة لم يخدمها بن غوريون وبنيامين نتنياهو".

وأضافت أن البعض في القاهرة يخشى أن اتفاقية السلام مع إسرائيل في خطر، وأن "الجماهير الفلسطينية ستتجاوز السياج الحدودي عاجلاً أم آجلاً وتواجه مصر بالأمر الواقع".

وكان قد وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "سياسة إبادة جماعية ممنهجة"، واتهم إسرائيل بتجويع السكان وانتهاك حقوق الإنسان.

فيما زار وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر وحدات النخبة "الصاعقة" في الجيش، وشدد على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية.