وزير خارجية مصر يوجه رسالة لإسرائيل أمام معبر رفح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح إسرائيل تعمل على استهداف منتظري المساعدات فضلا عن إتباع سياسة التجويع حتي ضد الأطفال الأبرياء مما أدي إلى وفاتهم بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية وانتشار الأمراض والأوبئة.

وتابع: "نؤكد من هنا من أمام معبر رفح أن الموقف المصري ثابت وراسخ لا يتغير، وأن مصر ترفض رفضا رفضا قاطعا لأي مخططات للتهجير سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة أو من خلال ممارسات فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة البقاء فى القطاع أو ضم الضفة الغربية، ونرفض التصريحات الإسرائيلية وأوهام ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إنهم سيعلون قريبا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة، مؤكدا على أنهم لا ينشئون كيانا سياسيا جديدا في غزة بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

واستقبل عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، في مدينة العلمين، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.