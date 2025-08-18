مسؤول مصري سابق يحذر من "جريمة" تهجير الفلسطينيين: وصمة عار لن ينساها التاريخ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد المسؤول المصري السابق ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي "حذر وفضح خطة إسرائيل لتهجير أهالي قطاع غزه، وكشف عن وجود تنسيق للدفع بهم إلى عدة دول"، وقال الفقي إن موقف مصر ثابت لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح بأنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وشدد الفقي، على أن تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سيكون وصمة عار على جبين كل من شارك، مؤكدا أن التاريخ لا ينسى وأن التهجير جريمة أخلاقية وتدليس مفضوح.

واعتبر أن "مصير من يتعاون مع إسرائيل وأمريكا الخذلان والفضيحة والسقوط في مستنقع الخيانة، وستلعنهم شعوبهم وحتما سيحاكم هؤلاء وسيكون مصيرهم السجون التي تنتظرهم"، وفق قوله.

وأشار إلى البيان المصري الذي دعا جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.

وفي بيانها اليوم، حذرت وزارة الخارجية المصرية، من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.

وجددت مصر رفضها القاطع لأية مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.

كما أكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقياً أو قانونياً له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.