بري: لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما "إسرائيل" ترفض تنفيذ التزاماتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لقناة "العربية" الأحد 17 آب/أغسطس 2025، إلى "حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة"، وقال: "ليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي توم برّاك"، وفق ما نقلت عنه القناة.

ولفت إلى أنّه "لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما "إسرائيل" ترفض تنفيذ التزاماتها"، مشددًا على أنّ "حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن "إسرائيل" مستمرة في ضرباتها".

وشدد الرئيس نبيه بري، على أنّه "لا يوجد خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي".

