إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين رفعوا أعلام "حماس" بجنازة شمال الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بالإضافة إلى الاعتقالات، وجهت القوات الإسرائيلية مكالمات تحذيرية لأكثر من 20 من المشاركين في الجنازة، وأرسلت رسائل رادعة إلى 45 مشتبها آخر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها "أوقفت بالتعاون مع جيش الدفاع 5 فلسطينيين خلال جنازة في دوما رفعوا أعلام حماس الإرهابية ورددوا شعارات تحريضية، فيما أرسلت تحذيرات لأكثر من 20 مشاركا، بينما تلقى 45 آخرون رسائل تحذير".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية: "لن نسمح بدعم الإرهاب وسنكون بالمرصاد".

ويشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية منذ أوائل 2025، خاصة في شمالها، مستهدفا المسلحين الفلسطينيين.

وتشمل العملية اقتحامات، اعتقالات، وتدمير للبنية التحتية، مع استخدام دبابات وتعزيزات عسكرية لأول مرة منذ عقود.