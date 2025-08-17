تحييد خليتين إرهابيتين في سيستان وبلوشستان ومقتل 5 إرهابيين 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اوضح بيان لدائرة العلاقات العامة لمقر قدس أن القوات الأمنية تمكنت من تحييد أوكار الإرهابيين في شمال وجنوب المحافظة، ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين.

وأشار البيان إلى أن قوات مقر قدس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى، نجحت في تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في شمال وجنوب المحافظة.

وأضاف البيان أن هذه العمليات المستمرة أسفرت عن القضاء على خمسة إرهابيين مدربين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات انتحارية وتخريبية.

وخلال تفتيش المنازل في تشابهار، تم ضبط نحو 25 كيلوجراماً من المواد المتفجرة والقنابل الجاهزة للتفجير، ضمن جهود القوات الأمنية في المحافظة.

..........

انتهى/ 278