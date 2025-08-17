الاحتلال الصهيوني يقصف محطة كهرباء في العاصمة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مسؤوليته عن العدوان الذي استهدف محطة كهرباء حزيز في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم "جيش الاحتلال الصهيوني" مهاجمة أهداف من البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وعقب العدوان الذي أخرج المحطة عن الخدمة فجراً، تمكن العاملون وفرق الدفاع المدني من احتواء الحريق الذي اندلع فيها، وبدء العمل في صيانة وإصلاح الأضرار، بحسب ما أعلنه محمد مفتاح، نائب رئيس حكومة صنعاء.

وجاء ما قاله مفتاح خلال تفقده الأضرار، مؤكّداً أنّ المحطة "ستعود إلى حالتها السابقة".

من جانبه، أكّد مدير محطة حزيز الكهربائية علي حسين العلايا أنّ الاستهداف المتكرر للمحطة "لن يثنينا عن أداء مهماتنا وأعمالنا، خدمةً للشعب ومؤسساته".

وأضاف أنّ العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على المحطة "دليل على فشله وتخبطه"، مشيراً إلى أنّ استهداف منشأة حيوية تمدّ المواطنين والمستشفيات بالطاقة جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويعاقب عليها.

وكانت سلسلة انفجارات هزّت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الأحد، بسبب العدوان الإسرائيلي على محطة الكهرباء في منطقة حزيز، كما نقل مراسل الميادين.

وتعليقاً على العدوان، قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، حزام الأسد، أنّ "العدو المفلس لا يستهدف إلا المرافق الخدمية"، في إشارة إلى مواصلة الاحتلال استهداف البنى التحتية الحيوية.

