العتبة العباسية المقدسة: عدد زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) لهذه السنة بلغ (21,103,524)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العتبة العبّاسية المقدّسة، عن عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين لعام 1447 هـ / 2025م، وقالت العتبة ان العدد بلغ (21,103,524) زائراً.

واعتمدت العتبة العباسية المقدسة على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحصاء الوافدين إلى كربلاء المقدسة، عبر الطرق التي يسلكها الزائرون وأبواب العتبة المقدسة.

وجاء في بيان العتبة المقدسة: نرفع أحرّ التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه والمراجع العظام، والعالم الإسلامي أجمع، ولا سيّما عراق الأنبياء والأوصياء والأولياء، بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يُرجع زائري أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) إلى مدنهم وأوطانهم سالمين غانمين بقبول الأعمال والطاعات.

وكعادتها منذ أكثر من ۱۳ قرنًا، تشرفت مدينة كربلاء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) في موسم الزيارة الأربعينية المباركة لهذا العام 1447 هـ، وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية، ومنها خدمة توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العدّ الإلكتروني للقادمين إلى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسة من لدن قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة، وللعام العاشر على التوالي، والتوثيق التحليلي الإحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من لدن مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية.

فبلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة للمدة من يوم 1 صفر الخير لغاية الساعة 6:00 مساء يوم 20 صفر الخير، وفقًا لمنظومة العدّ الإلكتروني والعاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي وعلى خمسة مداخل رئيسة هي: (بغداد - كربلاء)، (بغداد – الجمالية)، (نجف - كربلاء)، (بابل - كربلاء)، (حسينية - كربلاء)، لهذا العام ما يقارب (21.103.524) واحدًا وعشرين مليونًا ومئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وعشرين زائرًا. وفيما يأتي وثيقة تضم جدولًا يبيّن مقارنة بالسنوات السابقة:

