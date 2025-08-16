توزیع هدایا العتبة الرضویة المقدسة في موکب میقات الرضا(ع) في مدینة الکاظمیة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنعّم زوار الأربعين الحسيني بالهدایا التي قدمتها العتبة الرضوية المقدسة في موكب الأربعين الحسیني في حرم السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) بمدينة الكاظمية العراقية.

وتم توزيع هدایا العتبة الرضوية المقدسة على زوار الأربعين الحسیني، في موکب السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) في طبس، بمدينة الکاظمیة العراقية.

الجدیر بالذکر أنه تم توزيع ألفي طرد من الشترودل( المعجنات) المُقدمة من العتبة الرضوية المقدسة على الزوار والجيران في موكب السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) في أيام أربعين أبي عبد الله الحسين (ع)، بالقرب من الحرم الشريف للإمام الجوادين (ع) في مدينة الكاظمية بالعراق.

يُذكر أن حرم السید الحسين بن موسى الكاظم (ع) في مدينة طبس أقام هذا الموکب بجوار حرم أبیه الإمام موسى بن جعفر (ع) ويقدم خدماته لزوار الإمام الحسين (ع).

