مراسم عزاء حاشدة للزائرین العرب في لیلة الأربعین الحسیني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع ليلة الأربعين الحسیني، أُقيم برنامج عزاء خاص بالزائرین العرب في الحرم الرضوي الشریف.

وأقيم برنامج العزاء الخاص هذا، بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في الحرم الرضوي بعد صلاتي المغرب والعشاء، وبحضور حاشد من زوار وجیران الحرم مِن العرب في صحن الغدير في الحرم الرضوي الشریف.

وفي هذه المراسم، ردد الزوار العرب، زیارة الأربعین بقلوب مليئة بالحب والإخلاص لسید الشهداء(ع)، والتي قرأها مداح وذاکر أهل البیت(ع) أمین مدني بصوته العذب الدافی، وقدموا خالص تحياتهم وسلامهم لأبي عبد الله الحسين (ع).

کما ألقى حجة الإسلام والمسلمين الشيخ كرار الساعدي، من العراق كلمة أوضح فيها فلسفة إقامة مراسم الأربعين العظيمة ودورها في تخليد النهضة الحسينية.

ومن بين برامج العزاء الأخرى في ليلة الأربعين الحسيني، الخاصة بالزوار العرب في العتبة الرضوية المقدسة، اللطمیة والتذكير بالمصاب الجلل في عزاء ليلة الأربعين من شهادة سيد الشهداء(ع) وسائر شهداء سهل كربلاء، وقراءة حديث الكساء بصوت الرادود الحسیني عباس الغبيشي.

