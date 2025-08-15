حسينية الإمام علي البحرينية تقدم المحاضرات الدينية والعقائدية والفكرية لزوار الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ لم يكتفي اصحاب حسينية الامام علي البحرينية في مدينة كربلاء المقدسة بتقديم الطعام والشراب بعد ان تعاونوا مع موكب يعود لاهالي البصرة، بل زادوا الخدمة وجعلوها خدمية عقائدية فكرية ثقافية، تقام عبر برنامج اسبوعي سنوي يغذي جسد الزائر وقلبه وروحه وعقلة ليغترف من بحر علوم محمـد وآل محمـد، ومنذ سنوات وهم يشعلون منارا للزائرين ويخدمونهم.

عقد ونيف

يتصدى الشيخ "عبد الله ابراهيم الصالح" ليوضح لوكالة نون الخبرية الصورة الحقيقية للتعاون بين محبي الامام الحسين (عليه السلام) لتقديم افضل الخدمات التي تغذي الارواح والعقوب والاجساد في موكب تعاون فيه البحرينيون مع البصريين ويقول ان" حسينية "الامام علي" البحرانية في كربلاء المقدسة مشروع قائم منذ سنة (1435) هجرية اي منذ (12) عاما، ويحيي الشعائر المتعلقة بذكرى استشهاد ائمة اهل البيت ومناسباتهم الدينية، لكن للزيارة الاربعينية خصوصية في عمله، وعادة نقدم برنامج حافل لمدة اسبوع يبدأ من ليلة الخامس عشر من شهر صفر الخير الى العشرين منه، وكانت البذرة من مقترح طرح بين الاخوة القائمين على الحسينية كونها تعمل طول العام على استقبال الزائرين وفيها نشاطات مستمرة مثل الاطعام والمبيت لايام محدودة والاحياء في شهري محرم الحرام والاربعينية في صفر، والزيارة الشعبانية، وليالي الجمع اسبوعيا"، مبينا ان "فكرة انشاء الموكب ليضم الجميع بالتعاون مع جيراننا الاخوة في موكب "عبد الله بن عقيل" من اهالي البصرة، واتفقنا على التعاون فيما بيننا، وصارت الخدمة مشتركة بين حسينية الامام علي مع موكب عبد الله بن عقيل، وهم يأتون في الزيارة الاربعينية الى هنا بعد ان يكملوا خدمتهم في البصرة والناصرية، وكنا مجموعة قليلة مكونة من الشيخ "حبيب" وانا والسيد "جعفر العلوي، و"الشهيد محمـد فتحي" الذي كان من مؤسسي الحسينية، ونصبنا الموكب لمدة سنتين امام فندق "الشمس والقمر"، ثم سنتين بعدها امام فندق "الجوهرة"، وسنة اخرى عند فندق "الشاكرين"، وبعدها ومنذ ستة سنوات جئنا الى هذا المكان واصبح مقرا ثابتا لنا، وقبل ان نؤسس الموكب كنا نأتي للزيارات ونخدم في مواكب اخرى بحرينية وغيرها، كما كان لنا حسينية "الامام علي" في سوريا مقابل مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، وقدمنا الخدمة الحسينية واحياء الشعائر قرابة (14) سنة هناك".

غذاء العقل والروح

يركز القائمون على هذه الحسينية وموكبها على تقديم الغذاء للجسد والعقل والروح وسقيها من مناهل اهل البيت الزاخرة بالعلوم ويتحدث عنها "الصالح" قائلا ان" دورنا الرئيس لا يقتصر على الاطعام والمبيت بل الحث والتشجيع على زيارة الاربعين وطرح الافكار والرؤى الرسالية من خلالها، ورغم ان الزيارة فيها مسير، وخدمة، ومواكب، ومشاركة في العزاء، وايضا الاهتمام بالجوانب الفكرية والعقائدية الرسالية، ونحن لدينا مجلة نصدرها سنويا اسمها رسالة الاربعين، لذلك قررنا هذا العام اقامة ملتقى سنوي حول رسالة الاربعين، للبحث عن المنافع التي يحصل عليها المشاركون في الزيارة غير الخدمة والاطعام والشراب والمبيت وباقي الخدمات الانسانية والصحية، لنكمل الصورة وليتزودوا بالعلم العقائدي، والفكري، والرسالي، وتعتمد الحسينية على برنامج يومي شامل يبدأ من صلاة الظهر وكلمة توجيهية ثم تقديم وجبة الغداء، كما تقام صلاة المغرب والعشاء جماعة ومعها كلمة فيها منفعة للحاضرين وتقديم وجبة عشاء، وبعدها يبدأ البرنامج اليومي بمحاضرات دينية وفكرية توعوية ليلية ولمدة اسبوع كامل، ونقرأ يوم الاربعين الزيارة بشكل جماعي بحضور مجموعة من زائري لبنان الذين وفرنا لهم فرصة الحضور والمشاركة منذ اربع سنوات كونهم لا يملكون مكانا يقيمون فيه شعائرهم، ونقيم ايضا مجلس حسيني مخصوص ليوم الاربعين، لذلك سارت هذه الحسينية على منهاج تقديم الخدمات لما يحتاجه الزائر ومعها برامج دينة عقائدية فكرية عن منهج اهل البيت (عليهم السلام)، وهذا الموكب يجمع زائري الامام الحسين (عليه السلام) من جميع الجنسيات العربية والاجنبية".

كرم البصرة

في هذا الموكب تتوحد القلوب من البحرين والعراق ويعمل اهالي البصرة بكرمهم المشهود على تقديم افضل الخدمات للزائرين ويقول كافل موكب "عبد الله بن عقيل بن ابي طالب" من البصرة الاستاذ في الحوزة العلمية بجامعة باقر العلوم الشيخ " ناظم المنصوري" من قضاء القرنة لوكالة نون الخبرية ان" الموكب تأسس في البصرة بعد زوال نظام الطاغية المقبور وانطلاق ملايين المحبين للسير نحو كربلاء المقدسة، ولدينا نوعان من الخدمة في الزيارة الاربعينية، الخدمة الاولى تبدأ من الاول من شهر "صفر الخير" الى الثامن منه على طريق سير الزائرين بين قضائي "المدينة" في البصرة و "الجبايش" في ذي قار، واساهم فيه ايضا بالمحطات القرآنية لتصحيح قراءة سورة الفاتحة وقصار السور وتصحيح اذكار الصلاة، والخدمة الثانية ننتقل فيها الى مقر موكبنا هنا في منطقة القزوينية بمحافظة كربلاء المقدسة، وتتضمن خدمتنا في كلا المحافظتين ايواء الزوار واطعامهم وتقديم اي خدمات اخرى تلبي احتياجاتهم من مستلزمات طبية وغيرها، وخدمتنا استمرت لاكثر من عشر سنوات حتى تشرفنا بلقاء الاخوة في حسينية الامام علي البحرينية في كربلاء المقدسة، واتفقنا وتعاونا بشكل مباشر وسهل وباخلاص النية اصبح عملنا في الزيارة الاربعينية مشترك لخدمة الزائرين، وتكفلنا بتقديم جميع الامور الخدمية عبر (30) خادم من خلال تقديم ثلاث وجبات الطعام هي الفطور والغداء العشاء والشراب والمنام بشكل مشترك، كما لدينا توزيع خارجي للزائرين في الشارع سندويجات ولدينا فرن صمون خاص بالموكب ينتج يوميا (3000) صمونة وعصائر ومعجنات وحلويات تقدم ليلا ويتصاعد الزخم البشري وزيادة الخدمة من الخامس عشر من "صفر الخير" الى نهاية ليلة العشرين منه، ويتكفل المشايخ بالمحاضرات الدينية التوعوية والعقائدية والفكرية واقامة صلوات الجماعة".

