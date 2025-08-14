بزشكيان: يا للسخرية الكيان الصهيوني يقتل أهل غزة ويحرمهم من الماء والغذاء ويريد جلب الماء للشعب الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رد الرئيس الايراني على أقاويل رئيس الوزراء الصهيوني وسأل هل الذي يحرم أهل غزة من الماء والغذاء، يريد أن يجلب الماء للشعب الإيراني؟! ياله من سراب.

ورد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبر رسالة على حسابه في منصة “إكس” على مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني وكتب: الكيان الذي يحرم أهل غزة من الماء والغذاء، هل يريد أن يجلب الماء للشعب الإيراني؟ يا له من سراب!

كان نتانياهو خلال رسالة وجه امس الاحد الى الشعب الإيراني قد زعم ان بإمكان الكيان الصهيوني ان يرسل خبراءه وتقنياته الى إيران ليحل مشكلة نقص المياه فيها.

