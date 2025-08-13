مشاركة أكثر من 1500 خادمة ومتشرّفة في تقديم مختلف الخدمات لزائرات الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت مسؤولة قسم الشؤون النسوية في العتبة العلوية المقدسة، الخادمة رملة الخزاعي، عن استنفار جميع كوادر القسم، مدعومةً بعناصر ساندة من المتشرفات في الخدمة من داخل العراق وخارجه، لتنفيذ خطة أمنية وخدمية وفكرية متكاملة لخدمة الزائرات الكريمات خلال زيارة الأربعين.

تأمين انسيابية الحركة

وأوضحت مسؤولة قسم الشؤون النسوية، في تصريح للمركز الخبري، قائلة:" أن الجانب الأمني من الخطة تضمن مجموعة من الإجراءات لضمان انسيابية الحركة، والحفاظ على أمن الزائرات، وضمان وصولهن إلى الحرم الطاهر بسهولة ويُسر، عبر تنظيم المسارات وتنسيق حركة الدخول والخروج".

مشاركة أكثر من 1500 خادمة ومتشرّفة

وأضافت أن" الخطة الخدمية شملت مواقع متعددة لتقديم مختلف الخدمات، بمشاركة أكثر من 800 خادمة إلى جانب 700 متشرّفة بالخدمة من العراق ودول أخرى، منها إيران، البحرين، السعودية، لبنان، حيث عملت المتشرّفات جنباً إلى جنب مع كوادر العتبة المقدسة لتقديم مختلف أنواع الخدمات للزائرات الكريمات".

نشاطات فكرية وتبليغية

وختمت مسؤولة القسم كلامها قائلةً:" شهد مضيف العتبة العلوية المقدسة على طريق كربلاء – عمود 96 تواجد فرق نسوية لتقديم خدمات متنوعة للزائرات الكريمات، فضلاً عن مشاركتها مع الأقسام الساندة في دعم خطة القسم، منها دار القرآن الكريم التي أقامت برامج ومحطات قرآنية مخصصة للنساء، وقسم الشؤون الدينية ووحدة التبليغ الديني من خلال إقامة محطات تبليغية لتعزيز الوعي الديني لدى الزائرات".

