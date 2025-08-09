  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

السفيرة الأميركية لدى لبنان تهدد: استثمارات وتمويل مشاريع مقابل نزع السلاح من حزب الله

9 أغسطس 2025 - 10:47
رمز الخبر: 1715586
مصدر: مصادر لبنانية
السفيرة الأميركية لدى لبنان تهدد: استثمارات وتمويل مشاريع مقابل نزع السلاح من حزب الله

قالت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون :إن أي دعم لن يصل إلى لبنان، ولن يكون هناك استثمارات أو مشاريع أو تمويل مشاريع قبل الانتهاء من مسألة «حصر السلاح».

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مجلس الإنماء والإعمار وأطلقت تهديدات بوجه المسؤولين فيه. 

وقالت إن أي دعم لن يصل إلى لبنان، ولن يكون هناك استثمارات أو مشاريع أو تمويل مشاريع قبل الانتهاء من مسألة «حصر السلاح». 

وأشارت إلى وجود فرصة لإعادة إطلاق النشاطات الإعمارية، ولكن بعد بداية التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ برنامج نزع سلاح حزب الله. 

وقالت السفيرة الأميركية إن على الإدارة «التحضير لهذا الأمر، وإلا فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه».

.....................

انتهى / 323 

تعليقك

You are replying to: .
captcha