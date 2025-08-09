السفيرة الأميركية لدى لبنان تهدد: استثمارات وتمويل مشاريع مقابل نزع السلاح من حزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مجلس الإنماء والإعمار وأطلقت تهديدات بوجه المسؤولين فيه.

وقالت إن أي دعم لن يصل إلى لبنان، ولن يكون هناك استثمارات أو مشاريع أو تمويل مشاريع قبل الانتهاء من مسألة «حصر السلاح».

وأشارت إلى وجود فرصة لإعادة إطلاق النشاطات الإعمارية، ولكن بعد بداية التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ برنامج نزع سلاح حزب الله.

وقالت السفيرة الأميركية إن على الإدارة «التحضير لهذا الأمر، وإلا فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه».

