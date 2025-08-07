قوات الأمن الإيرانية تضبط أكثر من ألف قطعة سلاح أمريكي في جنوب شرق البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم اكتشاف وضبط أكثر من ألف قطعة من الأسلحة الحربية في 6 عمليات منذ شهر مارس العام الماضي وحتى الآن في محافظة سيستان وبلوشستان، في جنوب شرق ايران، وذلك بفضل جهود كوادر وزارة الامن الايرانية.

وقال مكتب العلاقات العامة لدائرة الاستخبارات في سيستان وبلوشستان في بيان: "بفضل جهود الجنود المجهولين للإمام المهدي (عج)، تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 210 قطع من الأسلحة الحربية في ثلاث عمليات منفصلة خلال الشهر الحالي."

بشكل عام، ومنذ شهر مارس العام الماضي وحتى الآن، تم اكتشاف ومصادرة أكثر من ألف قطعة من مختلف أنواع الأسلحة الحربية في 6 عمليات، حيث أن غالبية الأسلحة في هذه الشحنة الضخمة هي من صنع امريكي، وقد تم تهريبها إلى البلاد عن طريق عملاء خونة.

وكانت العناصر التابعة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وخاصة الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، تهدف إلى زعزعة الأمن وخلق أعمال تخريبية وتحريضية عبر تهريب هذه الشحنات من الأسلحة عبر الدول المجاورة. إلا أنه وبفضل يقظة الجنود المجهولين للإمام المهدي (عج) في المناطق الحدودية، تم اكتشاف ومصادرة هذا العدد الكبير من الأسلحة، وفشل العملاء الخونة في تحقيق أهدافهم.

