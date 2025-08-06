صدور العدد "116" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 116 من أسبوعیة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة:

1.التعزیة بذکری أربعین الحسیني

2.کلمة رئیس التحریر/«الأربعین»، رایة المقاومة والحریة

3.رفض آیة الله العظمی السیستاني رفع صوره علی طریق الزائرین

4.آیة الله العظمی مکارم الشیرازي یشدد علی ضرورة الحفاظ علی التقالید الأصلیة للحوزة مع مراعاة مستجدات العصر

5.انتقاد آیة الله العظمی سبحاني من تقاعس الحکام المسلمین تجاه فاجعة غزة

6.سیماء الصالحین

7.کلمات للحیاة

8.صدر حدیثا

9.مقالة/الصحیفة السجادیة في کلام الإمام الخمیني قدس سره

10.شهداء الفضیلة/ الشهید حجة الإسلام السید عماد الدین الطباطبائي قدس سره

11.مجلة الأربعین المحکمة

12.علماء وأعلام/آیة الله السید محمد باقر الحجتي قدس سره

13.مقالة/ زیارة الأربعین في أحادیث أهل البیت علیهم السلام والمصادر المعتبرة

14.تعریف بکتاب/الحوزة العلمیة؛ ماهیتها، ماضیها، حاضرها ومستقبلها للأستاذ علي رضا أعرافي

15.مقالة/زینب الکبری؛ بطلة کربلاء

16.شعر وقصیدة

17.نصیحة نفسیة

18.تعریف بالمراکز والمؤسسات الشیعیة الدینیة/مؤسسة الخلق العظیم

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