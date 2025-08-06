في بغداد.. العتبة الحسينية تشارك في اجتماع تنسيقي موسع استعدادا لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شاركت العتبة الحسينية المقدسة، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية الاستاذ عبد الأمير الشمري، والذي خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، وممثلها في لجنة الزيارات المليونية الأستاذ عبد الأمير طه المطوري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “العتبة الحسينية المقدسة شاركت في الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية الاستاذ عبد الأمير الشمري، والذي خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأوضح أن "العتبة الحسينية المقدسة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات الخدمية والأمنية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للزائرين، وتأمين بيئة آمنة ومنظمة لحركة المواكب الحسينية”.

وأضاف أن “الاجتماع انعقد بحضور رئيس لجنة الزيارات المليونية الشيخ سامي المسعودي، وعدد من وكلاء الوزارات، وقادة المحاور الأمنية، وممثلي هيئة الحشد الشعبي، ونواب المحافظين”، مبينا أن “الاجتماع تناول بشكل موسّع الإجراءات الخدمية الواجب اتخاذها لإنجاح الزيارة، وتنظيم حركة المواكب الحسينية بعيدا عن الطرق الرئيسة، بما يسهم في تحقيق انسيابية عالية لجمهور المعزين”.

وتابع أن “الاجتماع شهد أيضا التأكيد على ضرورة تنظيم ساحات نقل الزائرين، وتوفير مرائب مجهزة بالخدمات الأساسية، بما يخفف من معاناة الزائرين، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، من خلال اعتماد إدارة فعالة لعملية النقل والخدمات المرافقة لها”.

وتبذل العتبة الحسينية المقدسة جهودا استثنائية خلال الزيارات المليونية، وفي مقدمتها زيارة الأربعين، عبر تسخير جميع إمكانياتها البشرية والخدمية والتنظيمية لخدمة الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه.

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