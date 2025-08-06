محافظة النجف تعلن عن تعطيل رسمي لمدة أسبوع لإحياء مراسم زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة أسبوع.

وذكر المجلس في بيان صحفي، أنه"قرر خلال جلسة مجلس المحافظة المنعقدة الثلاثاء برئاسة حسين العيساوي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتباراً من يوم الخميس المصادف 7 آب إلى 18 آب الحالي باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

وقال العيساوي، إن"تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة جاء لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في إحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والمساهمة في تقديم الخدمات للزائرين الكرام القاصدين إلى النجف الأشرف".

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