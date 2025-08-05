إقامة مواكب خدام العتبة الرضوية تزامنا مع اقتراب الأربعين الحسیني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مع اقتراب أیام أربعين الإمام الحسين (ع)، سيقوم خدام العتبة الرضوية المقدسة، كما في السنوات السابقة، بتقديم خدمات متنوعة لمحبي الإمام الحسين (ع) من خلال إقامة مواکب خدمية حول الحرم الرضوي الشريف.

أعلن السید محمد شبان؛ معاون شؤون خدمات الزوار في العتبة الرضوية المقدسة، عن إطلاق ثلاثة مواكب خدمیة حول الحرم الرضوي الشریف والأبواب الرئيسية للحرم، وقال: ستتمركز هذه المواکب في مداخل الحرم المزدحمة، بما في ذلك باب الجواد (ع)، باب الكاظم (ع)، وشارع آية الله واعظ الطبسي، وستقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الإرشاد والضيافة والدعم للزوار.

وأضاف: من البرامج التنفيذية الأخرى خلال هذه الأيام تفعيل الشاي خانه« أماکن تقدیم الشاي المتبرک» في أربعة مواقع في الحرم الشريف.

وتشمل هذه الأماکن؛ شاي خانه الرضوان، صحن كوثر، الإمام الحسن المجتبى (ع)، والغدير، والتي تقدم الشاي للزوار على مدار الساعة.

وقال معاون شؤون خدمات الزوار في العتبة الرضوية المقدسة: إن أنشطة الشاي خانه ستبدأ قبل يوم من الأربعين وتستمر حتى اليوم الذي يليه.

وأشار شبان أيضا إلى تزیین الأماكن المتبرکة في الحرم الرضوي بالکتب وقال: سيتم تنفيذ هذا الإجراء بهدف خلق أجواء روحانية وترويج ثقافة عاشوراء والحفاظ على ملحمة الأربعين مع اقتراب هذه المناسبة.

وأكد على ضرورة الإنسجام والتنسيق لتقديم الخدمات المناسبة في هذه الأیام، وقال: من خلال التنسيق الذي تم، سيتم الإستفادة من جميع الطاقات التنفيذية والدعم والخدمات في العتبة الرضوية المقدسة لخدمة زوار الإمام الحسين (ع) حتى تكون أجواء الحرم الرضوي الشریف مَضيفاً یلیق بمُحبي سید الشهداء (ع).

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