مركز الثقافة الأسرية يستعد لتقديم خدماته الإرشادية للزائرات في زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أنهى مركز الثقافة الأسرية التابع لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة استعداداته لتقديم الخدمات الثقافية والإرشادية للزائرات في زيارة الأربعين المباركة.

وقالت مسؤولة المركز، السيدة سارة الحفار: إنّ "التحضيرات شملت توزيع المهام بين الملاكات الإدارية والإرشادية والإعلامية، لضمان تنسيق عالي المستوى بين الفرق العاملة في المحاور الثلاثة الرئيسة هي: مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) لخدمة الزائرين الواقع في طريق (النجف – كربلاء)، ومجمع العلقمي الواقع في طريق (بابل – كربلاء)، ومجمع الشيخ الكليني (قدس سره) الواقع في طريق (بغداد – كربلاء)".

وأضافت أنّ "المركز درس بدقة التجارب والتحديات والمعوقات التي واجهته في زيارات المواسم الماضية، سعيًا منه إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لزائرات الأربعين".

وأشارت الحفار إلى أنّ "الاجتماعات التحضيرية شملت وضع خطة إعلامية لتوثيق فعاليات المركز في جميع المحاور، وتوزيع الملاكات بما ينسجم وطبيعة الأنشطة، لضمان وصول الرسالة الثقافية والإرشادية إلى أكثر عدد من الزائرات".

وذكرت أنّ "المركز أولى اهتمامًا خاصًّا بالأطفال المرافقين لذويهم، عبر فقرات تربوية وتثقيفية تهدف إلى إشراكهم في الأجواء الروحية للزيارة وتهيئة بيئة آمنة ومفيدة لهم".

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