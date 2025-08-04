المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران ولا نسمح لأحد بالتدخل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إننا سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وبالطبع نرحب بالبرامج المشتركة.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حول خطة "مناره"، التي طرحها وزير الخارجية الاسبق محمد جواد ظريف للبرنامج النووي لبلادنا، قال: ربما سيُستخدم عرض هذه الخطة بشكل أكبر على تويتر وفي الفضاء الافتراضي، لكن المؤكد هو أننا سنواصل تخصيب اليورانيوم داخل إيران. بالطبع، نرحب بالتجمعات والبرامج المشتركة، لكن هذا منفصل عن التخصيب داخل البلاد، ويجب عدم إيقاف هذه الدورة الداخلية".

وصرح : الاقتراح المقدم لا يعني أننا سنوقف التخصيب أو نشارك الآخرين فيه. بالطبع، نحن مستعدون للمشاركة مع الآخرين، لكننا لن نشارك الآخرين فيما نقوم به، وسنواصل كما كنا من قبل.

وتابع القول: السياسة الثابتة لنظام الجمهورية الإسلامية هي مواصلة التخصيب داخل البلاد، ولا يُسمح لأحد بالتدخل في التخصيب.

وقال رضائي: نرحب بمشاركة الدول الأخرى، وإذا شكلت تحالفًا، فسنقبله، لكن هذا أمر منفصل عن التخصيب داخل البلاد، والتخصيب الجاري حاليًا داخل البلاد يجب أن يستمر، وذلك قد يكون مشروعًا جديدًا.

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