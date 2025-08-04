تعاون إيراني عراقي لتعزيز أمن الحدود بين البلدين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اجتمع قادة حرس الحدود في محافظة كرمانشاه والمنطقة الأولى لحرس الحدود في العراق وبحثوا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية و التفاعلات الحدودية و علاقات حسن الجوار وزيادة التعاون لضمان قدر أكبر من الأمن.

ودخل قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود في جمهورية العراق اللواء دلير فرزنده زبير الزيباري، إيران امس الأحد عبر معبر برويز خان الحدودي، وسط استقبال رسمي من قبل قائد حرس الحدود بمحافظة كرمانشاه الايرانية (غرب) العميد كياست سبهري.

ومن بين القضايا التي أكد عليها حرس الحدود في محافظة كرمانشاه والمنطقة الأولى بالعراق تعزيز حسن الجوار وحدود البلدين وتحسين مستوى الأمن والتفاعل لمواجهة الجماعات المعادية للثورة ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والاتجار غير المشروع وزيادة التفاعل والتعاون وحماية حقوق سكان الحدود بين البلدين.

وقال قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه في هذه الزيارة، في إشارة إلى اللقاء المرتقب مع قادة حدود المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي: قد أدى هذا التعاون والتفاعل الممتاز إلى وعي كامل لدى الجانبين واستعدادهما لإدارة الحدود والسيطرة عليها، كما أدى إلى رفع مستوى الأمن إلى المستوى المرغوب.

وأضاف العميد سبهري: "اتصالاتنا وتفاعلاتنا مع حرس الحدود العراقي مستمرة على مدار الساعة، ونتابع قضايا الحدود بشكل فوري".

واعتبر أن هدف هذا الاجتماع تعزيز المستوى الأمني لحدود البلدين والحفاظ على حقوق سكان الحدود وتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي عبر المنافذ الرسمية وخاصة إقليم كردستان العراق وقال: مكافحة تهريب الأسلحة ومكافحة الاتجار غير المشروع والتعاون في مكافحة الإرهاب والجماعات المعادية والمعادية للثورة من بين المواضيع المهمة في هذا الاجتماع.

وتابع: هذه التنسيقات ستساعد في مواصلة مكافحة التهديدات الحدودية بقوة ودقة أكبر، وستظل الحدود بين إيران والعراق دائمًا أساسًا للسلام والصداقة بين الشعبين، وخاصة إقليم كردستان.

وأضاف: إن لقاء اليوم قرب وجهات النظر بيننا وسنحل مشاكل الحدود من خلال التعاون.

وقال العمید سبهري في إشارة إلى أيام الأربعين وحركة الزوار عبر حدود خسروي: بفضل التفاعل والتنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية، يتم الحفاظ على الأمن الكامل على الحدود ويتحرك زوار الإمام الحسين (ع) عبر حدود خسروي والمنذرية بسلام تام.

وأضاف: لقد استقبل الشعب والحكومة العراقية الزوار بشكل جيد للغاية ونشهد هذه الأيام زيادة في حضور الزوار الذين اختاروا حدود خسروي لأول مرة.

وأكد: أن قوات حرس الحدود في حكومة إقليم كردستان تبذل جهوداً أكبر لتعزيز الأمن في الجانب الشمالي من حدود خسروي ومرافقة حركة الزوار، وبتعزيز الوحدات الحدودية تم ضمان أمن المنطقة بشكل كامل.

كما أعرب قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي عن ارتياحه لعقد الاجتماعات الدورية بين قادة حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، وأكد أن أمن العراق وإيران مترابط، وأن تحقيق الأمن المستدام على الحدود سيخدم كلا البلدين والحكومتين الصديقة والمجاورة.

وأعرب اللواء "دلير زبير الزيباري" عن أمله في أن تفضي هذه اللقاءات إلى مزيد من تعزيز العلاقات الأخوية، وزيادة التعاون الحدودي وحل المشكلات بشكل مشترك وتحسين مستوى أمن الحدود.

وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون والتعاطف، قائلاً: بالجهود والتنسيق المستمر، يمكننا الحفاظ على أمن الحدود أكثر من أي وقت مضى، ومع هذا التعاون والصداقة الدائمة، يمكننا خلق مستقبل أفضل وأكثر أمانًا لشعبي البلدين.

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