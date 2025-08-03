بزشكيان يزور باكستان ويلتقي شريف في العاصمة إسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استُقبل رئيسُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، رسميًا من قِبل رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، في العاصمة الباكستانية إسلام‌آباد.

ومسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، الذي يزور باكستان في إطار زيارة تستغرق يومين، قد حظي قبل قليل باستقبال رسمي من رئيس الوزراء شهباز شريف في العاصمة إسلام‌ آباد.

وفي هامش هذه الزيارة، التي جرت في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية، قام رئيس الجمهورية بغرس شتلة شجرة رمزية.

وكان رئيس الجمهورية قد توجّه إلى باكستان يوم أمس، وتضمّن أول برنامج رسمي له زيارة مدينة لاهور، حيث توجّه إلى ضريح الشاعر الناطق بالفارسية محمد إقبال وقرأ الفاتحة على روحه.

ومن المقرر أن تشمل برامج هذه الزيارة لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، من بينهم رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، ورئيسا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى لقاء مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في باكستان.

