العتبة الحسينية تطلق تطبيق (ضياء المؤمن) عبر منظومة رقمية متكاملة لخدمة الزائرين

في خطوة نوعية تعكس التوجه الرقمي المتسارع للعتبة الحسينية المقدسة، وتحت إشراف مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أعلن قسم الاتصالات عن إطلاق تطبيق (ضياء المؤمن)، الذي يجمع ثلاث منظومات رقمية متكاملة تعنى بالعبادات والزيارات، والإرشاد، والخدمات السياحية والدينية في كربلاء، ليكون بوابة ذكية لخدمة الزائرين وتسهيل أداء مناسكهم وتنقلاتهم خلال الزيارات المليونية.

وقال رئيس القسم المهندس مصطفى الشمري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “قسم الإتصالات أطلق تطبيق (ضياء المؤمن) حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبدعم مباشر من الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي، في إطار سعي العتبة نحو التحول الرقمي الشامل، وتقديم حلول تقنية متطورة لخدمة الزائرين خلال الزيارات المليونية”.

وأضاف أن “التطبيق يعد من المشاريع الرائدة التي يضطلع بها قسم الاتصالات، لأنه يجمع ثلاث منظومات داخل تطبيق واحد، تشمل منظومة العبادات والزيارات والقرآن الكريم، ومنظومة الدليل السياحي والديني لمدينة كربلاء المقدسة، ومنظومة إرشاد التائهين التي تستخدم خلال الزيارات المليونية”.

وأوضح أن “التطبيق يتميز باستخدام تقنيات متقدمة، منها تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، وتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه ضمن نظام إرشاد التائهين، فضلا عن خدمات تحديد أوقات الصلاة، واتجاه القبلة، والتنبيهات الخاصة بالأعمال العبادية اليومية، والإشعارات الفورية المخصصة للزيارات والمناسبات الدينية”.

وبين أن “تصميم واجهة التطبيق تم عبر برنامج (Adobe XD)، فيما اعتمد فريق البرمجة على لغة (Flutter & Dart) من شركة (Google) العالمية، مع استخدام منصة (Firebase) لربط قواعد البيانات وتحديثها بشكل لحظي”.

وأشار "نحن في قسم الاتصالات التابع للعتبة الحسينية المقدسة نواصل بذل أقصى الجهود وتوظيف كل الإمكانيات التقنية والبشرية لخدمة سيد الشهداء (عليه السلام) وزائريه، انطلاقا من واجبنا الشرعي والمهني في خدمة هذه المسيرة المباركة".

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي العتبة الحسينية المقدسة المتواصل لتسخير أحدث التقنيات الرقمية في خدمة زائري الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، وتسهيل أداء شعائرهم بأمان وسلاسة، بما يعكس رسالة العتبة في الجمع بين أصالة النهج الحسيني وحداثة الوسائل التقنية، ضمن رؤية دينية وإنسانية متكاملة.

