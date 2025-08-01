شوارع باكستان تتزيّن بصور قائد الثورة الاسلامية والرئيس بزشكيان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في سياق الاستعداد لاستقبال الرئيس بزشكيان، انتشرت في شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد صور للرئيس الايراني مع رئيس وزراء هذا البلد، الى جانب علم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وورد في هذا التقرير، انه على امتداد الطريق من مطار اسلام اباد العسكري وصولا الى الفندق الذي سيستقبل الرئيس بزشكيان وايضا الشوارع الرئيسية ومقابل القصر الرئاسي، انتشرت صور فوتوغرافية لسماحة قائد الثورة والرئيس الايراني والقادة الباكستانيين.

كما رفعت في شوارع العاصمة الباكستانية لافتات تحمل عبارات ترحيبية برئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ان "الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيقوم، غدا السبت، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، بزيارة رسمية على مدى يومين لهذا البلد.

........

انتهى/ 278