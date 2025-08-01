دولة الاحتلال الإسرائيلية تقرر إجلاء دبلوماسييها من الإمارات بسبب فرض المجاعة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، أصدرت تعليمات بإجلاء الجزء الأكبر من طاقمها الدبلوماسي وعائلاتهم من الإمارات.

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أنّ القرار جاء عقب تحذير أصدره مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي نصح فيه بعدم السفر إلى الإمارات.

وعزا المجلس ذلك إلى "تصاعد نشاط الجماعات المسلحة الساعية إلى الانتقام من إسرائيل"، بحسب تعبيره، على خلفية حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفق الموقع، يشمل القرار طاقم السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، ومن المقرر أن يكون السفير يوسي شلي آخر من يجري إجلاؤه.

وكان مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي قد شدّد في وقت سابق، على التحذير من السفر إلى الإمارات، مشيراً إلى أن إيران وحماس وحزب الله وتنظيمات جهادية عالمية تكثف في هذه الفترة جهودها لاستهداف "إسرائيل".

