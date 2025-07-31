عمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت أهدافا داخل الكيان الصهيوني



وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت القوات المسلحة ، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان والنقب بفلسطين المحتلة وذلك بخمس طائرات مسيرة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان، أن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليّات عسكريَّة نوعيَّة، استهدفت ثلاثة أهداف للعدوّ الإسرائيليّ، وذلك بخمس طائرات مسيَّرةـ موضحة أن العمليَّة الأولى استهدفت هدفًا حسّاسًا في منطقة يافا المحتلَّة، وذلك بطائرتين مسيَّرتين، واستهدفت العمليَّة الثانية هدفًا عسكريًّا في منطقة عسقلان المحتلَّة بطائرتين مسيَّرتين، فيما العمليَّة الثالثة استهدفت هدفًا عسكريًّا في منطقة النقب المحتلَّة، بطائرة مسيَّرة.

وأكدت القوات المسلحة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح بفضلِ اللهِ. مشيرة إلى أن العمليات تأتي في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ، والرد على جرائمِ الإبادة الجماعية التي يقترفها العدوّ الصهيونيّ بحقّ إخواننا في قطاع غزة.

وأهابت القوت المسلحة بكافَّة أبناء الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة، بتأدية واجباتهم الدينيَّة والأخلاقيَّة والإنسانيَّة تجاه الشعب الفلسطينيّ المظلوم، والخروج الحاشد خلال الأيّام القادمة، انتصارًا للحقّ ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعيَّة المستمرَّة بحقّ إخوانِنا في قطاع غزَّةَ، وللضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء التجويع والتعطيش بحقِّهم.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أن عملياتها العسكرية لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزة، ورفعِ الحصارِ عنها.

ويوم أمس أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار اللّد المسمى إسرائيليا " بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2" .

