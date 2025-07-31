إقامة مراسم عزاء سید الشهداء(ع) خاصة بالزائرین غير الإيرانيين في الأيام العشرة الأولى من صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بجهود مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، سَتقام مراسم عزاء سید الشهداء(ع) خاصة بالزوار غير الإيرانيين في الحرم الرضوي الشریف خلال الأيام العشرة الأولى من شهر صفر.

تقام برامج عزاء خاصة بالزوار الأردو من الهند وباكستان كل ليلة خلال هذه الأيام بعد صلاتي المغرب والعشاء، في رواق الغدير بالحرم الرضوي الشریف.

خلال الأيام العشرة الأولى من شهر صفر، تم التنسیق لإقامة مراسم عزاء خاصة بالزوار العرب من العراق ولبنان والبحرين ودول أخرى في صحن الغدير بالحرم الرضوي الشریف.

يتضمن هذا البرنامج الخاص قراءة زيارة وارث والسلام علی أبي عبد الله الحسين (ع) وصحابته الكرام، بالإضافة إلى محاضرة تشرح واقعة عاشوراء الحسين(ع) بحضور علماء مختصین، بالإضافة إلى الرثاء والتذكير بمصاب أهل البيت (ع) بأصوات روادید أهل البيت (ع).

