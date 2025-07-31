استعدادات طبية وصحية للعتبة العلوية لاستقبال جموح زائري الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن مركز الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) الطبي التابع للعتبة العلويّة المقدّسة عن استكمال الاستعدادات الطبية والصحية لاستقبال جموع الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمن مسيرهم لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في ذكرى الأربعين.

خطة طبية شاملة

بالتنسيق مع الجهات المعنية وأوضح رئيس مركز الرسول الأعظم الطبي، الخادم الدكتور جواد الإسماعيلي، للمركز الخبري، قائلًا: "تمَّ إعداد خطّة طبية متكاملة بالتنسيق مع أقسام العتبة المقدّسة ، تضمّنت تجهيز مفارز طبية في مواقع حيوية بمحيط الحرم الطاهر لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للزائرين على مدار الساعة، شملت مفرزة دار الشفاء، ومفرزة في التوسعة المقابلة لجامع الشيخ الطوسي، وكذلك مفرزتين في المجمع العلوي وصحن فاطمة (عليها السلام)، بالإضافة إلى مدينة الإمام الرضا (عليه السلام)."

دعم من كوادر طبية محلية ودولية

وأضاف: "إنّ المفارز تم تجهيزها بكامل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالتعاون مع دائرة صحة النجف الأشرف، والهلال الأحمر الإيراني، وجامعة بقية الله، إذ تم تنسيب كوادر طبية وتمريضية وصحية للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية خلال أيام الزيارة".

متشرّفون لدعم وحدات الطوارئ

وأشار الإسماعيلي إلى : "التنسيق مع شعبة المتشرفين بالخدمة لرفد المركز بـ 250 متشرفًا من الرجال والنساء للعمل ضمن وحدة الإخلاء الطارئ لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الطارئة إلى المفارز القريبة".

نشر عجلات الإخلاء والإسعاف حول المدينة القديمة

وأكّد الدكتور جواد الإسماعيلي على : "نشر عجلات الشحن الخاصّة بوحدة الإخلاء الطارئ بعدد ست عجلات في محيط الصحن العلويّ الطاهر، إلى جانب عجلات الإسعاف الكبيرة التي تم توزيعها في المدينة القديمة لضمان نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الحكومية بأسرع وقت".

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها العتبة العلوية المقدسة لتأمين أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الوافدين خلال ذروة الزيارة المليونية.

