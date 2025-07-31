الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية هي عمل إجرامي وجريمة ضد الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيراني.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية وصف فرض العقوبات غير القانونية والجائرة على إيران بأنه دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين.

واستذكر العدوان العسكري الأخير الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، مؤكدا أن الشعب الإيراني، الذي يدرك النوايا الخبيثة لفارضي العقوبات العدوانيين، والذين ليس لهم هدف سوى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته للحفاظ على كرامته ومصالحه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إدمان أمريكا على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها الشديد لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد ارتهن الأسس الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرض العالم لتهديدات غير مسبوقة.

ووصف بقائي العقوبات الأميركية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني.

وقال: إن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية ضد إيران هي عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعتبر مثالاً على جريمة ضد الإنسانية، ويجب مساءلة حكومة أمريكا ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية.

واستذكر بقائي الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب الإيراني على مدى العقود السبعة الماضية، سواء من خلال الانقلابات والتخريب أو من خلال العقوبات والإرهاب الاقتصادي والحرب، مؤكدا أن العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوض إرادة الشعب الإيراني العظيم في تحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن.

